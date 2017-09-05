День защитника Украины отметят завтра в Одессе возложением цветов и молебнами

10:12 / 13.10.2017

ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряд мероприятий, посвященных Дню защитника Украины, пройдёт завтра в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В департаменте напомнили, что День защитника Украины учрежден 14 октября 2014 года указом Президента Украины с целью чествования ветеранов войны и военной службы, военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, сохранения и развития национальных военных традиций, содействия патриотическому воспитанию молодежи.

В соответствии с распоряжением городского головы, в Одессе запланирован ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Украины.

Так, 14 октября в 10:00 состоится торжественное возложение венков и цветов к памятнику Т. Г. Шевченко.

В 11:00 у памятника Шевченко пройдет церемония принятия Торжественной клятвы лицеистами Военно-морского лицея.

С 11:30 до 12:30 у Мемориала воинам Одессы и области, которые погибли в зоне АТО (сквер Героев Небесной Сотни), состоится молебен по погибшим защитникам Украины.

В 12:00 у памятника Т. Г. Шевченко пройдет церемония принятия Присяги работника полиции курсантами-первокурсниками Одесского государственного университета внутренних дел.

Также в этот день в храмах и монастырях Одессы пройдут панихиды по погибшим и молебны за защитников Украины. В учебных заведениях Одессы состоятся торжественные линейки, уроки мужества, воспитательные часы, беседы о героическом прошлом украинского народа, круглые столы. Также в программе праздничные концерты, благотворительные акции и марафоны.

В связи с проведением мероприятий в парке Шевченко, с 8:30 до 12:30 будет временно ограничено движение транспорта по улице Маразлиевской, на участке от дома №24 до дома №36, и переулку Сабанскому.