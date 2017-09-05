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Образовательная конференция Лимуд пройдёт в Одессе 19-22 октября
09:31 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 19 по 22 октября состоится одиннадцатая в Украине конференция Лимуд Одесса-2017, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 19-22 октября в нашем городе состоится конференция Лимуд Одесса-2017.

Лимуд — всемирно известный еврейский образовательно-культурный проект, который с 2008 года проводится в Украине. В переводе с иврита «лимуд» означает обучение.

Всего в программу этого года будут включены около 180 сессий. В конференции примут участие более 950 представителей Украины, Беларуси, Молдовы, России, Израиля, Канады, США, стран Европы. В этом году в программу Лимуда приглашены известные писатели, музыканты, режиссеры, юмористы и телеведущие.

Среди презентеров Лимуда в Одессе: Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковский; вице-президент по внешним отношениям благотворительного фонда «Генезис», Посол Израиля в России в 2010–2015 гг. Дорит Голендер; основатель проекта «Limmud FSU» Хаим Чеслер (Израиль); председатель правления Всемирной сионистской организации Авраам Дувдевани (Израиль) и вице-президент Клеймс Конференс; генеральный директор Евро-Азиатского Еврейского Конгресса-Израиль Хаим Бен Яков; бизнесмен, общественный деятель Роман Бронфман (Израиль); кандидат исторических наук, директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума» и Музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине» Игорь Щупак (Днепр); кандидат психологических наук, преподаватель Игорь Геллер (Одесса); писательница, журналистка Марианна Гончарова (Черновцы); писатель, вице-президент Всемирного клуба одесситов Валерий Хаит (Одесса) и многие другие.

Лимуд подготовил для участников разнообразную культурную и развлекательную программу, которая позволит познакомиться с различными музыкальными, литературными, театральными и художественными направлениями.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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