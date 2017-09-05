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Одесские активисты заявили, что намерены требовать от центральной власти отставки и перевыборов мэра Одессы
13:05 / 20.09.2017
ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские активисты, представляющие, в частности, праворадикальные партии, пройдя в здание мэрии во время перерыва сессии, заявили журналистам, что собираются потребовать отставки Геннадия Труханова с поста Одесского городского головы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Активисты отметили, что «коррупция в Одессе перешла все границы, и из-за неё гибнут люди», обвинили мэра в сепаратизме и позиции «Одесса — это всё-таки русский город», а также заявили о фальсификации выборов городского головы, по итогам которых к власти пришёл Г. Труханов. Они подчеркнули, что их интересует «только один человек».
По мнению выступавших, представители «правящей элиты» города не имеют права закрываться от простых одесситов «тонированными стёклами» и защищаться муниципальной охраной, что приводит к избиению активистов, пытающихся пройти на заседание в мэрию, «заполненную привезенными людьми».
«Они думают, что живут ещё в 90-е годы, а мы, слава богу, это преодолели и уже живём в 2000-е, в двадцать первом веке!», — подчеркнул один из спикеров.
Также активисты сообщили, что, по некоторым данным, в ближайшее время, возможно, даже завтра, Одессу планирует посетить Президент Пётр Порошенко, и на встрече с главой государства они намерены озвучить требования о перевыборах в Одессе.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», сегодня были приняты усиленные меры безопасности на входе в горсовет. По сообщению ГУНП утром поступила информация о том, что в здание планируют пронести взрывчатку. Несколько сотен человек собрались на митинг перед зданием горсовета. Известно, в стычках активистов с полицией перед мэрией пострадали 36 правоохранителей, точных данных о пострадавших от второй стороны пока нет.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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