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23-й выпуск историко-краеведческого альманаха «Юго-Запад. Одессика» представили его авторы
17:01 / 07.09.2017
ОДЕССА, 07 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 23-й выпуск историко-краеведческого альманаха «Юго-Запад. Одессика» представили его авторы сегодня, 7 сентября, в ИА «Контекст-Причерноморье».
Как отметил главный редактор и вдохновитель издания, кандидат исторических наук, профессор Одесского государственного университета внутренних дел Виктор Савченко, на протяжении 12 лет издание успешно продолжает научную жизнь благодаря постоянной меценатской поддержке Сергея Гриневецкого и является самым стабильным в Одессе и, пожалуй, в Украине.
Альманах «Юго-Запад. Одессика» традиционно выходит дважды в год: в феврале — ко Дню образования Одесской области — и в сентябре — ко Дню Города.
«Одесса на 200 лет старше этого выпуска, ставшего 23-м за 12 лет издания, сам альманах за последние годы значительно улучшился, материалы стали более качественными. Как никогда, появилось много ссылок, что говорит о более серьёзном и вдумчивом подходе к написанию», — рассказал меценат С. Гриневецкий.
По его мнению, многие материалы сборника заслуживают отдельных тематических конференций и проведения круглых столов.
«Это должно быть интересно, особенно тем историкам, которые «перегибают палку через колено». Взять хотя бы статью о первых гостиницах Одессы. Есть «Северная 1», «Новороссийская», «Саксонская», «Одесская», «Европейская», «Швейцарская»… И много других. Но ни одной «Житомирской». На более, чем полусотню названий — одна «Киевская». Не надо переписывать историю… Эти названия происходили из ауры, философии, исторического фона того времени... Сегодня транслировали традиционное ежегодное обращение Президента Порошенко к парламенту. Он говорил о создании Единой поместной церкви. Я обратил внимание, что половина зала встала, а половина нет. Правда, он затем поправился, что это дело верующих, а не государства. Но посыл был дан…», — отметил меценат.
С. Гриневецкий остановился на некоторых статьях, опубликованных в 23-м выпуске альманаха. В частности, материале профессора ОГУВД Виктора Савченко «Борьба органов МВД с распространением наркомании в Одессе в 1960-х». По мнению политика, в статье приведено мало источников, на что автор ответил, что только недавно стали рассекречивать архивы по этому вопросу.
Основными темами 23 выпуска стали: «Одесские старожитности», «Край в эпоху диктатур», «Лица земляков», «Одесса нашего поколения» и др.
По традиции презентация завершилась передачей в фонды ведущих библиотек города обязательных экземпляров издания.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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