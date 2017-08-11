Известный турецкий эколог и путешественник посетил Одессу

10:11 / 22.08.2017

ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Известный турецкий эколог и путешественник Орхан Курал вчера, 21 августа, прибыл в Одессу и пообщался с представителями СМИ, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

О своей правозащитной деятельности в отношении животных по всему миру учёный рассказал на пресс-конференции в Генеральном консульстве Турецкой Республики в Одессе.

Глава факультета горной инженерии Стамбульского технического университета, председатель Клуба путешественников Турции, почётный консул Бенина и Вануату в Стамбуле, защитник прав животных, эколог, телеведущий, автор 25 книг о здоровом образе жизни, переведенных на 20 языков мира, О. Курал является также признанным в мире рекордсменом по проведению пресс-конференций. В 47 странах мира он дал 4 тыс. брифингов, на которых рассказывал о своих путешествиях, наблюдениях за жизнью людей, их традициями и обычаями.

В частности, О. Курал выступает против «культа еды» и призывает потреблять ровно столько пищи и продуктов, сколько нужно для поддержания жизни. А излишками делиться с бедными и неимущими.

«Вы знаете, что Ислам и наш Пророк, против того, чтобы выбрасывать еду. В ресторанах наших курортов и в других странах я подхожу к людям, которые накладывают в тарелку куда больше, чем могут съесть, и говорю, что они неправильно поступают. Многие в ответ зовут официантов и требуют меня удалить. А я в это время зову полицейских, поскольку являюсь Почётным консулом двух стран. Полицейские закрывают таких людей на несколько часов в участках и те сидят без еды и задумываются о случившемся», — рассказал учёный.

Профессор также сообщил, что очень озабочен бедностью многих африканских стран и высокой смертностью населения, особенно среди детей, от голода и болезней. На его взгляд, странами, достигшими самых больших успехов в охране окружающей среды, являются Бутан (чей король, по его словам, является его другом), а также Оман и Саудовская Аравия, где существуют и реально действуют программы, не позволяющие разрушать экологию, даже если это влечёт потерю крупных промышленных контрактов и финансовой прибыли.

В Украине путешественнику понравилось то, как люди строят домики для кошек и подкармливают уличных животных.