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Ряд мероприятий, посвященных Дню города, пройдёт уже в конце августа
13:43 / 15.08.2017
ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Празднование Дня города пройдёт в Одессе в конце августа – начале сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Согласно обнародованному департаментов плану мероприятий, основные торжества, посвящённые Дню рождения Одессы, пройдут в сентябре. Однако начнётся широкое празднование очередной годовщины уже в последние дни августа.
Так, 30 августа на Соборной площади, а 31 августа на Концертной эстраде «Ракушка» в парке им. Т. Шевченко с 11 до 16 часов в рамках празднования Дня города пройдут Дни Японии в Одессе. В программе: мастер-классов по икебане, каллиграфии, оригами, хана-фуду; а также фестиваль боевых искусств.
30 августа с 17:00 до 21:00 Городской сад, Приморский бульвар и площадка у памятника Дюку де Ришелье станут местом проведения Фестиваля «Рыжий город».
С 31 августа по 2 сентября пройдут праздничные концерты для подопечных социальных коммунальных учреждений во всех районах города.
31 августа в дендропарке Победы состоится праздник «Ах, Одесса!» — запланированы праздничная концертная программа с участием детских творческих коллективов Приморского района; проведение творческих мастер-классов; выставка-ярмарка прикладного искусства.
31 августа с 12 до 17 часов на Одесской киностудии — День детского и юношеского кино. Состоится премьера художественного фильма «Ох, уж эти деды».
Также 31 августа в 16:00 в Филиале Греческого Фонда Культуры (пер. Красный, 20) состоится открытие планшетной фотовыставки к 110-летию со дня рождения выдающегося греческого поэта и художника, дважды лауреата Первой государственной премии Греции в области поэзии Никоса Энгонопулоса, а в 20:00 в Горсаду пройдёт концерт Евгения Хмары.
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Сергей Гриневецкий
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