Работники и предприниматели «7 километра» почтили память основателя рынка

10:26 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники и предприниматели «7 километра» почтили память основателя ООО «Промтоварный рынок» Виктора Добрянского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, 4 года назад, 12 августа 2013 года, ушел из жизни основатель ООО «Промтоварный рынок» («7 километр») Виктор Леонтьевич Добрянский.

Почтить память основателя рынка к мемориальной доске, установленной на здании администрации, пришли работники и предприниматели «7 километра», представители общественности, все, кто его знал, любил и уважал.

Представители рынка посетили и храмовый комплекс Св. Виктора, который возведен за средства основателя рынка и где покоится прах В. Добрянского.

«Виктор Леонтьевич оставил след в душе каждого, кто его знал. Хозяйственник, меценат, талантливый аграрий, открытый и инициативный руководитель, душа компании и верный семьянин – Виктора Леонтьевича Добрянского на рынке будут помнить всегда…», — отметили в пресс-службе.

СПРАВКА: Виктор Леонтьевич Добрянский родился в 1936 году в с. Дзыговка Винницкой области. Его отца репрессировали, когда Виктору еще не было и года.

В 10 лет Виктор Добрянский уже самостоятельно управлялся с жатвенной машиной. После окончания школы решил учиться дальше — в 1955 году он поступил в Одесский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет.

С 1960 по 1966 год работал младшим научным сотрудником Всесоюзного селекционно-генетического института Одесской государственной опытной станции.

C 1966 года до 1973 года он работал главным агрономом, заместителем главы колхоза им. ХХII съезда КПСС, затем еще три года возглавлял Овидиопольское районное управление сельского хозяйства. С 1976 года В.Л. Добрянский — председатель совхоза «Авангард», затем — генеральный директор ООО «Авангард-Д», которым он руководил более 35 лет.

В 1989 году Виктор Добрянский основал под Одессой Промтоварный рынок «Седьмой километр», ставший со временем крупнейшим в Украине и Восточной Европе.

За многолетний труд, весомый вклад в строительство нашего государства, развитие предпринимательства и заслуги перед Отечеством в свое время был награжден: орденами Ярослава Мудрого V степени, Князя Владимира ІІІ степени, Князя Данила Московского, «За заслуги» ІІІ степени, «За церковные заслуги», «Знак почета», международным орденом «Золотой Меркурий». Ему были присвоены звания лауреата рейтинга «Лидер отрасли агропромышленного комплекса 2005», «Лидер отрасли мясопромышленности 2006». Среди почетных наград и медалей В. Л. Добрянского также почетные знаки отличия «Народна Довіра», «За милосердие», «Интеллект нации», медали «За доблестный труд», «За успехи в народном хозяйстве», золотой знак УСПП «За высокий вклад в защиту интересов отечественного производителя».