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Мероприятия к 76-ой годовщине со дня начала героической обороны состоятся в Одессе
10:53 / 02.08.2017
ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе отметят 76-ю годовщину со дня начала героической обороны города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, 4 августа к 76-й годовщине начала обороны Одессы от нацистских оккупантов состоится возложение цветов к братским могилам и монументам на Поясе Славы, а также Мемориалу героической обороны города — 411-й береговой батарее.
5 августа на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу.
Начало — в 10:00.
На протяжении августа будут организованы поздравления участников обороны города по месту проживания и предоставление ветеранам адресной материальной помощи.
Также в эти дни в районных территориальных центрах соцобслуживания, Центре военно-патриотического воспитания ученической молодежи «Пост №1», детском оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория» и библиотеках города состоятся поздравления участников обороны Одессы, уроки мужества, лекции, конференции и праздничные концерты.
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