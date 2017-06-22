Мероприятия к 76-ой годовщине со дня начала героической обороны состоятся в Одессе

10:53 / 02.08.2017

ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе отметят 76-ю годовщину со дня начала героической обороны города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 4 августа к 76-й годовщине начала обороны Одессы от нацистских оккупантов состоится возложение цветов к братским могилам и монументам на Поясе Славы, а также Мемориалу героической обороны города — 411-й береговой батарее.

5 августа на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу.

Начало — в 10:00.

На протяжении августа будут организованы поздравления участников обороны города по месту проживания и предоставление ветеранам адресной материальной помощи.

Также в эти дни в районных территориальных центрах соцобслуживания, Центре военно-патриотического воспитания ученической молодежи «Пост №1», детском оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория» и библиотеках города состоятся поздравления участников обороны Одессы, уроки мужества, лекции, конференции и праздничные концерты.