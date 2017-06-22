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Одесская кондитерская планирует поставить новый рекорд Украины
16:02 / 06.07.2017
ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 11 июля одесская кондитерская планирует поставить рекорд Украины на самую высокую шоколадную фигуру, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 6 июля, в ходе пресс-конференции заявил представитель национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий.
По словам Д. Яицкого, 11 июля в Одессе будет установлен национальный рекорд Украины по высоте фигуры из шоколада.
«Это уже не первый подобный рекорд, который мы регистрируем в Одессе», — добавил он.
Представитель KISS Chocolaterie Анна Варваренко сообщила, что скульптура из шоколада будет изображать шефа-шоколатье, держащего в руке глобус — символ 45 стран, в которых попробовали одесский шоколад.
11 июля в 13:00 в шоколадной мастерской на Ришельевской, 5, фигуру из шоколада презентуют посетителям. Также их ожидают дегустации, угощения и экскурсии каждые полчаса.
Посетители смогут посмотреть на скульптуру в течение месяца — до 11 августа.
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