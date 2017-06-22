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30 июня в Окнянском районе объявлен день траура в связи с гибелью 23-летней участницы АТО
12:51 / 29.06.2017
ОДЕССА, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 30 июня, в Окнянском районе объявлен день траура в связи с гибелью в АТО 23-летней жительницы пгт. Окны Надежды Морозовой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июня, в пресс-службе Одесского областного совета.
Как сообщили в пресс-службе, 26 июня в зоне проведения антитеррористической операции погибла 23-летняя жительница поселка Окны Н. Морозова. Надежда служила в 59-й отдельной мотопехотной бригаде оперативного командования «Юг».
Надежда Морозова училась в Окнянском УПК, а впоследствии — в Белгород-Днестровском экономико-правовом колледже. С 2013 до 2016 года помогала в семейном деле. В 2016 году вступила в Вооруженные Силы Украины. Дома остались 4-летний сын и родители.
Во время выполнения боевого задания в зоне антитеррористической операции, попав под вражеский обстрел, Надежда получила ранения, несовместимые с жизнью.
Председатель областного совета Анатолий Урбанский выразил соболезнования родным и близким погибшей.
В поселке Окны 30 июня состоится церемония прощания с погибшей. В связи с гибелью Надежды Морозовой, распоряжением главы райгосадминистрации 30 июня в Окнянском районе объявлен День траура.
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