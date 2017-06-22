День Конституции Украины отметили в Одессе

09:55 / 29.06.2017

ОДЕССА, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 28 июня в Одессе прошли торжества по случаю Дня Конституции Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, 28 июня по случаю 21-й годовщины со дня принятия Конституции Украины в Одессе прошёл ряд праздничных мероприятий, старт которым дали руководители города и области, возложив цветы к памятнику Великому Кобзарю в парке им. Т. Г. Шевченко.

В церемонии возложения также приняли участие депутаты, дипломаты, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, представители МВД Украины, духовенство, общественность.

Накануне праздника, 27 июня, в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, в ходе которого были вручены высокие государственные и муниципальные награды. Среди награжденных — выдающиеся предприниматели, юристы, спортсмены, деятели образования, науки и искусства, а также участники антитеррористической операции.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов в своей поздравительной речи отметил: «День Конституции Украины касается каждого из нас. Без исключения. Несмотря на возраст, пол, политические взгляды, язык и веру. Ведь именно Конституция защищает равенство прав и свобод человека и делает из нас современное европейское цивилизованное общество. Шаг за шагом мы прокладывали путь в историю новейшей и независимой Украины. И, несмотря на многолетние притеснения, мы отстояли нашу подлинность. Вот что по-настоящему делает нас сильными. Вот что по-настоящему делает нас уникальными. Вот что не дает покоя нашим врагам».

«День Конституции — это напоминание о равенстве каждого перед законом. Лишь соблюдая закон, руководствуясь принципом верховенства права, мы сможем быть уверенными в своем будущем и будущем нашего государства», — подчеркнул, в свою очередь, Одесский городской голова Геннадий Труханов.