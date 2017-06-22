День молодежи отпразднуют на выходных в Одессе

17:12 / 23.06.2017

ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу и воскресенье, 24-25 июня, в Одессе пройдут мероприятия ко Дню молодежи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 24-25 июня в Одессе пройдёт ряд мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи. Организатором выступает Молодежный совет при Одесском городском голове при поддержке департаментов образования и науки и внутренней политики горсовета.

В рамках празднования Дня молодежи состоятся спортивные, культурные и творческие мероприятия: показ одежды молодых украинских дизайнеров, автопробег, выставка тюнингованных машин, ярмарка вакансий. Также одесситов и гостей города ожидает праздничный концерт, фаер- и лазер-шоу, парад DJ.

Так, 24 июня в 13:00 на пл. Десятого апреля стартует автопробег общественных молодежных организаций, который завершится в 15:30 в сквере им. Мечникова.

25 июня на Соборной площади с 11:00 до 14:00 жители и гости города смогут посетить выставку молодежных общественных организаций и ежегодный молодежный проект «С ярмарки вакансий — на работу».

На Дерибасовской с 11:00 до 23:00 пройдут: развлекательная программа для детей; выступление студенческих коллективов вузов Одессы; показ модной одежды молодых украинских дизайнеров; награждение победителей общегородского межвузовского фестиваля «Спартакиада»; шоу-программа артистов продюсерского центра «StarTime»; конкурсы и розыгрыши ценных призов.

Выступят одесские коллективы: Windside band, Orionix, Deep Motion Project и симфо-рок оркестр Hardy Orchestra, специальный гость праздника — популярной группы «Estradarada».

Финалом праздничной программы станет парад лучших ди-джеев Одессы.