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Память жертв войны почтили сегодня в Одессе
12:46 / 22.06.2017

ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 22 июня, в Одессе состоялось возложение цветов к Вечному Огню у памятника Неизвестному матросу, приуроченное ко Дню скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, 22 июня отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

На Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха парке им. Т. Г. Шевченко сегодня состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу по случаю печальной даты.

В церемонии приняли участие ветераны войны и участники боевых действий, руководство города и области, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, духовенство, общественность.

СПРАВКА: День скорби и чествования памяти жертв войны учрежден в Украине накануне 60-й годовщины начала войны 1941-1945 годов согласно Указу Президента Украины «О Дне скорби и чествования памяти жертв войны в Украине» от 17 ноября 2000 года.

За годы оккупации в Украине погибло 3,9 млн. мирных жителей. В Германию было вывезено на принудительные работы около 2,4 млн. человек. Десятки тысяч из них погибли. Общие людские потери Украины во Второй мировой войне оцениваются в 8-10 миллионов жизней, как среди военных, так и среди гражданского населения.

Захватчиками были разрушены 714 городов и поселков городского типа, более 28 тыс. сел, 10 млн. человек остались без жилья.

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Артём Филипенко
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