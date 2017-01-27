«Европейская неделя устойчивой энергетики» пройдёт в Одессе с 22 по 24 июня

16:57 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 22 по 24 июня в Одессе впервые пройдет «Европейская неделя устойчивой энергетики», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, с 19 по 24 июня в Украине проводится «Европейская неделя устойчивой энергетики» в рамках инициативы ЕС «Соглашение мэров за улучшение климата». С 22 по 24 июня Одесса, впервые с момента подписания городом Соглашения, присоединится к проведению Недели.

Условиями присоединения и подписания Соглашения является принятие обязательства сократить потребление энергии и выбросов углекислого газа к 2020 году на 20%. Для достижения этих целей в декабре 2016 г. был разработан и утвержден «План действий для устойчивого энергетического развития Одессы до 2030 года».

«Целью проведения «Европейской недели устойчивой энергетики» в Одессе является предоставление информации для населения о технологиях рационального использования энергоресурсов, демонстрация экономической выгоды от их применения и популяризация бережного отношения к ресурсам планеты как экономически целесообразной модели поведения», — отметили в департаменте.