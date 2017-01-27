Завтра, 22 июня, в Одессе почтят память жертв войны

10:21 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, 22 июня, в Одессе на Аллее Славы в парке имени Т. Шевченко состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 22 июня в 10:00 на Аллее Славы в парке имени Т. Шевченко состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу. Память жертв войны в Украине почтят минутой молчания. В мероприятии примут участие ветераны войны и участники боевых действий, руководство города и представители общественности.

В эти дни для воспитанников детских лагерей отдыха и Поста №1, в библиотеках и территориальных центрах соцобслуживания Одессы проходят тематические мероприятия: встречи с ветеранами, экскурсии и круглые столы, выставки и просмотры кинолент.

Также 22 июня на административных зданиях, зданиях предприятий, учреждений, организаций и жилых домах в местах проведения мероприятий будет приспущен Государственный Флаг Украины с черными лентами.