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Завтра, 22 июня, в Одессе почтят память жертв войны
10:21 / 21.06.2017
ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, 22 июня, в Одессе на Аллее Славы в парке имени Т. Шевченко состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 22 июня в 10:00 на Аллее Славы в парке имени Т. Шевченко состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу. Память жертв войны в Украине почтят минутой молчания. В мероприятии примут участие ветераны войны и участники боевых действий, руководство города и представители общественности.
В эти дни для воспитанников детских лагерей отдыха и Поста №1, в библиотеках и территориальных центрах соцобслуживания Одессы проходят тематические мероприятия: встречи с ветеранами, экскурсии и круглые столы, выставки и просмотры кинолент.
Также 22 июня на административных зданиях, зданиях предприятий, учреждений, организаций и жилых домах в местах проведения мероприятий будет приспущен Государственный Флаг Украины с черными лентами.
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