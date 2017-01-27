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Международный конкурс «Miss Tourism International Ukraine» пройдёт в конце июня в Одессе
15:37 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Международный конкурс «Miss Tourism International Ukraine, Black Sea» пройдёт 24-28 июня в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, 24-28 июня в рамках фестиваля «Хочу в Одессу» пройдёт международный конкурс «Miss Tourism International Ukraine, Black Sea». Организатором международного конкурса выступает Национальный комитет «Мисс Украина-Юг» при поддержке Департамента культуры и туризма Одесского городского совета.

В конкурсе примут участие более 20 представительниц разных стран, среди которых — обладательницы наград национальных и международных конкурсов красоты.

24 июня в рамках конкурса «Miss Tourism International Ukraine, Black Sea» на главной сцене у памятника Дюку де Ришелье пройдут конкурс на лучший национальный костюм и конкурс талантов.

Финал конкурса состоится 28 июня.

СПРАВКА: Конкурс «Miss Tourism International Ukraine, Black Sea» основан в Одессе в 2001 году. Создателем и международным координатором конкурсов «Мисс Туризм» являлся господин Чарли Си (Лос-Анджелес, США). В составе жюри конкурса — известные представители культуры, искусства, шоу-бизнеса Украины и главные редакторы ведущих СМИ. Победительница конкурса коронуется ювелирной короной весом 2,7 кг, изготовленной из драгоценного металла и украшенной камнями.

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Артём Филипенко
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