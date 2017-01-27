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Дом детского творчества планируют построить в Киевском районе Одессы
17:20 / 02.06.2017
ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городской голова Геннадий Труханов дал поручение приступить к разработке проекта будущего детского центра, который планируют разместить в районе улиц Космонавта Комарова и Генерала Петрова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, сегодня мэр Одессы провел выездное совещание по вопросу строительства в Киевском районе отдельно стоящего здания для размещения Дома детского творчества. Детский центр планируется разместить в районе улиц Космонавта Комарова и Генерала Петрова, возле школы №33.
«В Киевском районе проживает более 30 тысяч детей. И в том виде, в котором на сегодняшний день существуют филиалы Центра детского творчества «Эврика» (помещения первых этажей многоквартирных домов по Люстдорфской дороге, 25, и Космонавтов, 7), — это недопустимо. Поэтому мы решили начать строительство нового отдельно стоящего здания, где будут учтены все требования для проведения разноплановых внешкольных занятий», — заявил Г. Труханов.
Городской голова дал поручение приступить к разработке проекта будущего детского центра, а также подчеркнул, что на территории, прилегающей к школе №33, будет проведено масштабное благоустройство.
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