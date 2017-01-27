ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Фестиваль «День растений» пройдет 20-21 мая в Ботаническом саду ОНУ
12:19 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу-воскресенье, 20-21 мая, в Ботаническом саду Одесского национального университета им. И. И. Мечникова пройдет фестиваль «День растений», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как сообщили в департаменте, 20-21 мая с 10:00 до 18:00 в Ботаническом саду по адресу: Французский бульвар, 48/50, пройдет фестиваль «День растений», приуроченный к 150-летию Ботсада.

В программе фестиваля: экскурсии, мастер-классы, школа юных садовников, выставки, чаепития, музыкальная программа, консультационный центр.

СПРАВКА: Ботанический сад Одесского национального университета им. И.И. Мечникова основан в 1867 году, когда были приобретены первые 70 видов растений.

В начале ХХ века сотрудники Ботанического сада занимались вопросами акклиматизации и натурализации древесных пород для внедрения их в Причерноморском регионе. Результаты исследования водорослей Черного моря, проводившиеся в учреждении, были использованы в дальнейшем в работе йодного завода на Пересыпи, построенного в Одессе в 1932 году.

Также в Ботаническом саду велась работа по изучению пищевых, лекарственных, технических и эфиромасличных растений, цитрусовых, фейхоа, фисташки, пилокарпуса, мелиссы, майорана и многих других. Разрабатывались методы выращивания оранжерейной культуры лимонов и каучуконосов.

После восстановления сада по окончании Второй мировой войны сотрудники разрабатывали ассортимент растений для озеленения Одессы и области. Впервые на юге Украины именно здесь проводилось изучение 200 сортов персика, после чего культуру стали выращивать в области.

В 1948 году университетскому саду была передана территория по адресу: Французский бульвар, 48/50, а в 1963 году получен статус парка-памятника садово-паркового искусства. В 1968-1970 годах в саду проводились исследования по изучению стимуляторов роста и обмена веществ некоторых древесных и кустарниковых растений.

Сегодня Ботанический сад ОНУ является базой подготовки студентов-биологов Одессы, Херсона и Николаева. Коллекционный фонд растений включает более трех тысяч видов. Ежегодно сад посещают до 10 тысяч экскурсантов. Растения, выращенные в Ботаническом саду, украшают одесские улицы, скверы и парки.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:49 19.05.2017
Чемпионат мира по хоккею с шайбой U-18 в следующем году пройдёт в Одессе
17:22 19.05.2017
Дворец бракосочетаний на Ришельевской возобновляет работу с 26 мая
16:03 19.05.2017
«Слухи об эпидемии кори в Одессе слишком преувеличены», — начмед гордетбольницы №2
15:05 19.05.2017
Пограничники Одесского отряда пресекли незаконную добычу песка в Каролино-Бугазе
14:56 19.05.2017
«Ликвидация экологической катастрофы Тилигульского лимана позволит создать новую рекреационную зону», — депутат облсовета


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.016