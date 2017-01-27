Фестиваль «День растений» пройдет 20-21 мая в Ботаническом саду ОНУ

12:19 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу-воскресенье, 20-21 мая, в Ботаническом саду Одесского национального университета им. И. И. Мечникова пройдет фестиваль «День растений», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как сообщили в департаменте, 20-21 мая с 10:00 до 18:00 в Ботаническом саду по адресу: Французский бульвар, 48/50, пройдет фестиваль «День растений», приуроченный к 150-летию Ботсада.

В программе фестиваля: экскурсии, мастер-классы, школа юных садовников, выставки, чаепития, музыкальная программа, консультационный центр.

СПРАВКА: Ботанический сад Одесского национального университета им. И.И. Мечникова основан в 1867 году, когда были приобретены первые 70 видов растений.

В начале ХХ века сотрудники Ботанического сада занимались вопросами акклиматизации и натурализации древесных пород для внедрения их в Причерноморском регионе. Результаты исследования водорослей Черного моря, проводившиеся в учреждении, были использованы в дальнейшем в работе йодного завода на Пересыпи, построенного в Одессе в 1932 году.

Также в Ботаническом саду велась работа по изучению пищевых, лекарственных, технических и эфиромасличных растений, цитрусовых, фейхоа, фисташки, пилокарпуса, мелиссы, майорана и многих других. Разрабатывались методы выращивания оранжерейной культуры лимонов и каучуконосов.

После восстановления сада по окончании Второй мировой войны сотрудники разрабатывали ассортимент растений для озеленения Одессы и области. Впервые на юге Украины именно здесь проводилось изучение 200 сортов персика, после чего культуру стали выращивать в области.

В 1948 году университетскому саду была передана территория по адресу: Французский бульвар, 48/50, а в 1963 году получен статус парка-памятника садово-паркового искусства. В 1968-1970 годах в саду проводились исследования по изучению стимуляторов роста и обмена веществ некоторых древесных и кустарниковых растений.

Сегодня Ботанический сад ОНУ является базой подготовки студентов-биологов Одессы, Херсона и Николаева. Коллекционный фонд растений включает более трех тысяч видов. Ежегодно сад посещают до 10 тысяч экскурсантов. Растения, выращенные в Ботаническом саду, украшают одесские улицы, скверы и парки.