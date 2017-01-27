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Скончался Почетный гражданин Одессы Яков Маниович
12:17 / 13.05.2017

ОДЕССА, 13 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 11 мая на 93-м году жизни скончался Почетный гражданин Одессы, ветеран войны, адвокат и общественный деятель Яков Маниович, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В некрологе на официальном сайте горсовета отмечается: «Одесский городской голова, Одесский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокое соболезнование родным и близким Якова Иосифовича в связи с тяжелой утратой».

СПРАВКА: Яков Маниович родился в Одессе в 1925 году. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, участвовал в обороне родного города. После 16 октября 1941 года остался в Одессе. Попал в «лагерь смерти», но ему удалось бежать и покинуть Одессу.

В 1944 году вернулся домой бойцом 333-й стрелковой дивизии — принимал участие в освобождении города. За военные заслуги был награжден Орденом Отечественной войны, медалями. Результатом тяжелого ранения стала инвалидность первой группы.

После войны Я. Маниович закончил курсы и был направлен на «укрепление» адвокатуры. В 1945 году поступил в юридический институт, который закончил с отличием без отрыва от работы. Стал заведующим юридической консультацией.

Постепенно Я. Маниович стал одним из самых известных адвокатов Одессы. Однако за независимое мнение и суждение партийное руководство с опаской относилось к Маниовичу. За почти 30-летний советский период адвокатской карьеры Яков Иосифович трижды исключался из коллегии и трижды добивался восстановления. Устав от конфликтов, в начале 1970-х годов Маниович эмигрировал в Израил, где и жил все эти годы.

В Израиле продолжил адвокатскую практику, активно занялся общественной деятельностью и создал Всеизраильское землячество «Одесса» – некоммерческую организацию, объединяющую выходцев из Одессы, Николаева, Херсона и их областей. Также основал Товарищество дружбы и согласия между народами «Израиль – Украина» и «Украина – Израиль».

За активную общественную позицию, участие в жизни Одессы Яков Маниович был удостоен звания Почетный гражданин Одессы. По его инициативе и на средства семьи Маниович был создан мемориальный комплекс «Памяти жертв нацизма» в Прохоровском сквере Одессы.

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Артём Филипенко
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