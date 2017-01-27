Туристический фестиваль пройдёт в Горсаду, а Гастрономический перенесен на другую дату

15:47 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Анонсированный на ближайший уик-энд Туристический фестиваль пройдёт в Горсаду, а Гастрономический перенесен на другую дату, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как сообщили в департаменте, запланированный на 22-23 апреля Туристический фестиваль пройдет не на Киностудии, а в Городском саду.

А Гастрономический фестиваль «Таки да, вкусно. Дачный сезон», также анонсированный на 22-23 апреля, переносится в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.