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Туристический и гастрономический фестивали пройдут на выходных на Одесской киностудии
11:38 / 21.04.2017
ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 22-23 апреля в помещении Одесской киностудии пройдут традиционные туристический и гастрономический фестивали, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 22-23 апреля в рамках Международной туристической недели на Одесской киностудии пройдет ежегодный туристический фестиваль. Одесский туристический фестиваль познакомит гостей с новыми тенденциями и актуальными направлениями в туризме, туристическими маршрутами по Одессе, Украине и миру.
В фестивале примут участие туроператоры, представители турагентств, отелей, санаториев и баз отдыха, в том числе гости из Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Волынской, Черновицкой, Тернопольской и других областей Украины.
Также на фестивале будут представлены иностранные и международные организации: Почетное консульство Словацкой Республики в Одессе, Одесской, Николаевской и Херсонской областях; Посольство Турции — офис по вопросам культуры и туризма; Международная еврейская молодежная организация Ezra FSU.
В эти же дни с 11:00 до 20:00 на аллеях Одесской киностудии пройдет 11-й фестиваль «Таки да, вкусно. Дачный сезон».
На фуд-кортах фестиваля будут представлены угощения, игровые и развивающие программы для детей, фотозоны, музыка, танцы. Одесские кулинары готовят большое фестивальное меню с гастрономическими новинками и излюбленными блюдами одесситов.
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