ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Туристический и гастрономический фестивали пройдут на выходных на Одесской киностудии
11:38 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 22-23 апреля в помещении Одесской киностудии пройдут традиционные туристический и гастрономический фестивали, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 22-23 апреля в рамках Международной туристической недели на Одесской киностудии пройдет ежегодный туристический фестиваль. Одесский туристический фестиваль познакомит гостей с новыми тенденциями и актуальными направлениями в туризме, туристическими маршрутами по Одессе, Украине и миру.

В фестивале примут участие туроператоры, представители турагентств, отелей, санаториев и баз отдыха, в том числе гости из Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Волынской, Черновицкой, Тернопольской и других областей Украины.

Также на фестивале будут представлены иностранные и международные организации: Почетное консульство Словацкой Республики в Одессе, Одесской, Николаевской и Херсонской областях; Посольство Турции — офис по вопросам культуры и туризма; Международная еврейская молодежная организация Ezra FSU.

В эти же дни с 11:00 до 20:00 на аллеях Одесской киностудии пройдет 11-й фестиваль «Таки да, вкусно. Дачный сезон».

На фуд-кортах фестиваля будут представлены угощения, игровые и развивающие программы для детей, фотозоны, музыка, танцы. Одесские кулинары готовят большое фестивальное меню с гастрономическими новинками и излюбленными блюдами одесситов.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:09 21.04.2017
Фестиваль «Козырная свадьба» стартует завтра в Аркадии
15:47 21.04.2017
Туристический фестиваль пройдёт в Горсаду, а Гастрономический перенесен на другую дату
15:22 21.04.2017
Спасатели Балтского района освободили из снежных заносов три автобуса с пассажирами
14:33 21.04.2017
4,7 тысячи человек было трудоустроено с начала года при содействии Службы занятости в области
14:28 21.04.2017
14 тысяч жителей области имели статус безработного по состоянию на 1 апреля, — данные


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.959