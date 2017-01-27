Туристический и гастрономический фестивали пройдут на выходных на Одесской киностудии

11:38 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 22-23 апреля в помещении Одесской киностудии пройдут традиционные туристический и гастрономический фестивали, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 22-23 апреля в рамках Международной туристической недели на Одесской киностудии пройдет ежегодный туристический фестиваль. Одесский туристический фестиваль познакомит гостей с новыми тенденциями и актуальными направлениями в туризме, туристическими маршрутами по Одессе, Украине и миру.

В фестивале примут участие туроператоры, представители турагентств, отелей, санаториев и баз отдыха, в том числе гости из Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Волынской, Черновицкой, Тернопольской и других областей Украины.

Также на фестивале будут представлены иностранные и международные организации: Почетное консульство Словацкой Республики в Одессе, Одесской, Николаевской и Херсонской областях; Посольство Турции — офис по вопросам культуры и туризма; Международная еврейская молодежная организация Ezra FSU.

В эти же дни с 11:00 до 20:00 на аллеях Одесской киностудии пройдет 11-й фестиваль «Таки да, вкусно. Дачный сезон».

На фуд-кортах фестиваля будут представлены угощения, игровые и развивающие программы для детей, фотозоны, музыка, танцы. Одесские кулинары готовят большое фестивальное меню с гастрономическими новинками и излюбленными блюдами одесситов.