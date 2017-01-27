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Анатолий Урбанский поздравил жителей области с праздником Пасхи
12:01 / 15.04.2017
ОДЕССА, 15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель областного совета Анатолий Урбанский поздравил жителей Одесской области с праздником Пасхи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В своём поздравлении глава облсовета отметил: «Дорогие друзья! Вместе с весенним пробуждением природы снова приближается радостное и светлое праздник нашей земной жизни — Пасха, который дает нам возможность наполнить свои сердца любовью и добротой, укрепляет каждого из нас духовно.
Эти праздничные дни побуждают нас по-новому посмотреть на мир, оценить чистоту своих помыслов, желаний и поступков, быть милосерднее, благороднее, терпимее друг к другу.
Пусть в ваших семьях, дорогие земляки, всегда царит согласие и гармония, а чудо Христианского Воскресения всегда вдохновляет всех нас на добрые дела.
Мира в Украине, счастья, любви, благополучия вам и вашим семьям! Пусть вас хранит Господь.
Христос воскрес!».
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