Анатолий Урбанский поздравил жителей области с праздником Пасхи

12:01 / 15.04.2017

ОДЕССА, 15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель областного совета Анатолий Урбанский поздравил жителей Одесской области с праздником Пасхи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В своём поздравлении глава облсовета отметил: «Дорогие друзья! Вместе с весенним пробуждением природы снова приближается радостное и светлое праздник нашей земной жизни — Пасха, который дает нам возможность наполнить свои сердца любовью и добротой, укрепляет каждого из нас духовно.

Эти праздничные дни побуждают нас по-новому посмотреть на мир, оценить чистоту своих помыслов, желаний и поступков, быть милосерднее, благороднее, терпимее друг к другу.

Пусть в ваших семьях, дорогие земляки, всегда царит согласие и гармония, а чудо Христианского Воскресения всегда вдохновляет всех нас на добрые дела.

Мира в Украине, счастья, любви, благополучия вам и вашим семьям! Пусть вас хранит Господь.

Христос воскрес!».