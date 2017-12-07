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2,5 тысячи пострадавших от аварии на ЧАЭС проживают сегодня в Одессе
13:38 / 14.12.2017
ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 2,5 тысячи граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, проживают на сегодняшний день в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, на 1 декабря в Одессе на учёте в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, числятся 2 тыс. 517 человек, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.
В департаменте также отметили, что в этом году по Городской целевой программе адресную одноразовую материальную помощь (компенсацию) за путёвки и курсовки на оздоровление получили 180 пострадавших от аварии на ЧАЭС и вдовы погибших (умерших) граждан этой категории на сумму 900 тыс. грн.
Адресную одноразовую материальную помощь по 2 тыс. грн. получили 94 участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие 1-й и 2-й категории; по 1 тыс. грн. — 154 вдовы погибших (умерших), на общую сумму 342 тыс. грн.
СПРАВКА: 14 декабря в Украине установлен День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора) согласно Указу Президента Украины №945/2006.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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