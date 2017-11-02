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Субсидии в Одесской области в этом году назначили 80 процентам обратившихся
09:31 / 08.11.2017
ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области в этом году за субсидиями обратились почти 250 тысяч семей, а назначены они были 200 тысячам — то есть 80% обратившихся, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
Как отметили в пресс-службе, ссылаясь на данные Департамента социальной и семейной политики ОГА, в этом году за субсидиями обратилось на 10 тыс. семей больше, чем в прошлом. Возмещение назначили 200 тысячам семей из 250 тысяч обратившихся, что составляет 80% от общего количества.
Больше всего заявок на получение жилищных субсидий поступило из городов Подольск и Теплодар — там обратились за госпомощью около 50% населения. Подобная ситуация наблюдается в 8 районах области: Ананьевском, Березовском, Великомихайловском, Кодымском, Подольском, Овидиопольском, Савранском и Тарутинском.
Меньше всего за возмещением обращаются жители городов Одесса, Черноморск и Южный и трех районов: Арцизский, Ивановский и Килийский (около 20% жителей).
Как сообщили в профильном департаменте ОГА, уже завершена подготовка по монетизации субсидий. Соответствующие средства будут перечислены на лицевые счета получателей в течение ноября в полном объеме.
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Сергей Гриневецкий
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