Более 13 тысяч человек было трудоустроено с начала года при содействии Службы занятости в области

17:18 / 26.09.2017

ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 8 месяцев 2017 года в Одесской области при содействии Службы занятости были трудоустроены 13 тысяч 126 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в Одесском областном центре занятости.

По информации ООЦЗ, в течение января-августа службой занятости в Одесской области трудоустроены 13 тыс. 126 чел. (за 8 месяцев в 2016 г. — 13 тыс. 429), в Одессе — 1 тыс. 420 чел. (в 2016 г. — 1 тыс. 491).

В течение данного периода право на получение помощи по безработице в области имели 23 тыс. 627 чел. (в Одессе — 3 тыс. 768), а её средний размер составил 1 тыс. 965 грн. (в Одессе — 3 тыс. 369 грн.).