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20 тысяч детей в Одесской области стоят в очередях в детские сады
10:49 / 15.08.2017

ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Очередь в детские сады в Одесской области составляет 20 тысяч детей, причём половина из них — это дети до 3 лет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, данные о работе дошкольных учреждений области были обнародованы на селекторном совещании под председательством заместителя главы ОГА Сергея Колебошена с участием руководителей РГА.

Так, сейчас в Одесской области работает 844 детских сада, где воспитывается более 76 тыс. детей. При этом учреждения охватывают лишь немногим более 70% детей, и это один из самых низких показателей в Украине.

Очередь в детские сады в Одесской области составляет 20 тыс. детей, половина из них — дети до 3 лет. Наибольший дефицит мест в Одессе и Черноморске, а также Беляевском, Овидиопольском, Раздельнянском и Лиманском районах. Существуют населенные пункты, где проживает около полусотни детей, но ни одного детсада до сих пор не создано.

По данным областного Управления образования и науки, ежегодно составляется план по расширению сети дошкольных учреждений, но выполняется он в некоторых районах медленно.

«Сейчас необходимо активизировать работу по расширению сети дошкольных учреждений в области, особенно в Великомихайловском, Ширяевском, Березовском районах, и еще четырех объединенных территориальных громадах. Здесь за последние годы не создано ни одного нового места в детсадах. А в Подольском и Ивановском районах следует завершить ремонт в нескольких учебных заведениях, которые начали приводить в порядок еще три года назад, и открыть дошкольные подразделения», — заявил руководитель областного Управления образования и науки Александр Лончак.

Также отмечено, что в 2017 году в Одесской области уже создано 270 новых мест в детсадах, а до конца года планируют открыть еще около тысячи.

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