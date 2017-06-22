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Больше 11,5 тысяч человек было трудоустроено с начала года при содействии Службы занятости в области
16:30 / 07.08.2017

ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За первое полугодие 2017 года в Одесской области при содействии Службы занятости были трудоустроены 11 тысяч 641 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 августа, в Одесском областном центре занятости.

По информации ООЦЗ, в течение января-июня службой занятости в Одесской области трудоустроены 11 тыс. 641 чел. (за 6 месяцев в 2016 г. — 11 тыс. 791), в Одессе — 1 тыс. 143 чел. (в 2016 г. — 1 тыс. 171).

В течение первого полугодия право на получение помощи по безработице в области имели 21 тыс. 609 чел. (в Одессе — 3 тыс. 225), а её средний размер составил 1 тыс. 908 грн. (в Одессе — 3 тыс. 321 грн.).

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