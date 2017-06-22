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Работодатели области официально оформили почти 900 работников
11:33 / 28.07.2017

ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области работодатели официально оформили на работу почти 900 работников, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По словам , начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина, в этом году фискальной службой выявлено почти 1000 неоформленных наемных работников, 900 из которых, сразу после проверок были работодателями официально оформлены.

«При этом, мы не ставим себе за цель проверить и оштрафовать. Для фискальной службы самое главное, чтобы работник был официально оформлен, социально защищен, а с его заработной платы уплачивались налоги и сборы. Это наша жесткая позиция. Прошло то время, когда «модно» было не оформляться на работу», — подчеркнул Глеб Милютин.

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