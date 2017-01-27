«Одесским учителям уже выплачено 124 миллиона гривен отпускных», — Департамент финансов

14:25 / 14.06.2017

ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 14 июня педагогическим работникам Одессы начислены и выплачены отпускные и помощь на оздоровление в сумме 124,4 млн. грн., до конца отпускной кампании бюджетникам еще планируется выплатить отпускные в сумме 257,3 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июня, в Департаменте финансов Одесского городского совета.

По информации департамента, в летний период свыше 16 тысяч работников бюджетной сферы, из которых более 13 тысяч — это педагогические работники учебных заведений города, практически одновременно идут в отпуск и должны получить отпускные и помощь на оздоровление в полном объеме. По состоянию на 14 июня работникам бюджетной сферы отпускные и помощь на оздоровление начислены и выплачены в общей сумме 146,2 млн. грн., в том числе педагогическим работникам — 124,4 млн. грн.

Начисление и выплата отпускных педагогическим работникам учреждений, которые финансируются из горбюджета, производится сразу за весь период отпуска — 56 календарных дней.

До конца отпускной кампании еще планируется выплатить отпускные в сумме 257,3 млн. грн. Средства на эти выплаты предусмотрены в бюджете г. Одессы на 2017 год в полном объеме.

Своевременность и полнота выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе учителям, находится на постоянном контроле руководства исполнительного комитета Одесского городского совета.