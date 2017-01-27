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Председатель Одесской ОГА подарил свой дом в селе Ставрово сироте
14:04 / 13.06.2017
ОДЕССА, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов подарил сироте свой дом в селе Ставрово, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июня, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, сегодня, 13 июня, председатель Одесской ОГА посетил с. Ставрово в Окнянском районе Одесской области, где подарил свой дом местной жительнице Виктории Шпак — единственной сироте в этом селе, которая достигла совершеннолетия.
Сельский дом был куплен М. Степановым около месяца назад с целью зарегистрироваться в Ставрово и, уплатив налоги в бюджет Окнянского района, помочь строительству местной школы. Согласно декларации губернатора, за прошлый год сумма уплаченных им налогов составила 3 млн. 732 тыс. гривен, и они уже уплачены в бюджет района.
«Школа здесь строится уже 10 лет и ее никак не могут достроить, поэтому я решил зарегистрироваться в селе, чтобы налоги пошли в местный бюджет. Для этого нужно было жилье. Нашли дом, который здесь продавался, вот я его и купил. Я понимал, что не планирую здесь жить, о чем сразу и сказал. И сегодня с удовольствием дарю этот дом этому чудесному ребенку, Виктории Шпак — ей он намного нужнее, и она, наверное, нуждается в нем больше всех из жителей Ставрово», — заявил М. Степанов.
Председатель ОГА вручил новой хозяйке дома все необходимые документы, после чего они вместе осмотрели помещения. По словам девушки, она никуда не собирается уезжать из родной деревни и после завершения учебы планирует здесь жить, работать и строить семью, а о таком неожиданном подарке даже мечтать не могла.
На сегодняшний день дети в Ставрово учатся в переполненных классах в помещении, которому более 100 лет. По словам губернатора, новая школа в Ставрово будет готова уже к 1 сентября 2018 года.
«Сейчас мы быстрыми темпами проведем актуализацию проекта и начнем финансировать строительство. Я найду деньги, чтобы достроить эту школу. Есть деньги из областного и государственного бюджета, есть деньги, которые я уплатил в качестве налогов, — появился дополнительный ресурс. Главы райсовета и райадминистрации сказали, что с удовольствием направят этот ресурс на финансирование строительства школы. Я пообещал, что дети пойдут в школу уже 1 сентября следующего года, и выполню это обещание», — заявил он.
Глава ОГА добавил, что намерен уделять сфере образования в области самое пристальное внимание.
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