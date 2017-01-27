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6,4 миллиона гривен предусмотрено в области на оплату общественных работ безработным в 2017 году
16:53 / 06.06.2017
ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 6 млн. 400 тыс. грн. предусмотрено в Одесской области на оплату общественных работ безработным в 2017 году, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом заместитель директора Одесского областного Центра занятости Елена Головатюк рассказала сегодня, 6 июня, в ходе аппаратного совещания в ОГА.
Замдиректора ООЦЗ напомнила, что временно неработающие люди могут рассчитывать на финансовую поддержку государства. Так, безработные Одесской области могут получить временное рабочее место в виде общественных работ на период трудоустройства.
В частности, по словам Е. Головатюк, на оплачиваемые рабочие места можно рассчитывать в сфере торговли, растениеводства, строительных и юридических услуг, уборки территорий, ухода за памятниками архитектуры.
Решение о предоставлении возможности получить такую работу и вопросы финансирования за местными властями и Фонда госстраха.
В 2017 году на оплату общественных работ в Одесской области предусмотрено 6 млн. 400 тыс. грн.
Кроме того, для безработных существует возможность получить одноразовую финансовую помощь для открытия собственного бизнеса. В 2016 году такую помощь в сумме 20 тыс. 400 грн. получили 164 жителя Одесской области.
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