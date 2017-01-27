Одесское облуправление ПФУ в этом году ждёт оптимизация

15:01 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Одесской области Александр Буряченко сообщил, что в этом году структуру Пенсионного Фонда в области ждёт оптимизация, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом А. Буряченко рассказал сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов деятельности за 2016 год.

По его словам, планируется, что в результате оптимизации работы областного Пенсионного фонда в регионе 19 управлений путём слияния преобразуются в 9 объединённых управлений Фонда. В результате в области останутся Главное и ещё 14 отделений.

Так, в Одессе будут объединены отделения Приморского и Киевского районов, Малиновского с Беляевским, а Суворовского с Коминтерновским районом.

В то же самое время, по словам А. Буряченко, до конца 2017 года в Одессе планируется открыть ещё 3 пункта приёма пенсионеров: в Приморском, Киевском и Суворовском районах.

«Мы стараемся не акцентировать всё в одной точке, так как город-миллионик. Для нас важно расширить нашу сеть для предоставления услуг», — отметил глава ГУ Пенсионного фонда области.

А. Буряченко также напомнил, что во всех территориальных отделениях Одесского региона в настоящее время ведётся приём и обслуживание граждан по принципу «единого окна», что дало возможность в течение 2016 года предоставить услуги 433 тыс. 300 обратившимся.