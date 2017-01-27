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Пенсии в области после перерасчёта в 2016 году повысились в среднем на 80 гривен
13:59 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проведенный в 2016 году массовый перерасчёт пенсий привёл к повышению выплат с 1 декабря в среднем на 80 грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Одесской области Александр Буряченко сообщил сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов деятельности областного ПФ за 2016 год.

Как отметил начальник Главного управления, согласно закону Украины «О Государственном бюджете на 2016 год» в Одесской области был произведён перерасчёт пенсий 458 тыс. 900 пенсионерам на общую сумму 44 млн. 200 тыс. грн. В результате средний размер повышения составил 79 грн. 83 коп.

Таким образом, средний размер пенсии в области увеличился с 1 тыс. 568 грн. (на момент выплат в январе 2016 года) до 1тыс. 695 грн. 75 коп. в январе 2017 года.

А. Буряченко также отметил, что из общего числа получателей пенсий 526 тыс. 400 человек (или 89,2%) получают её в размере прожиточного минимума и выше.

Кроме того, из общего количества пенсионеров 123 тыс. 500 человек (20,9%) продолжают работать после назначения пенсионного пособия.

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Артём Филипенко
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