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85 военнослужащих в Одесской области получают пенсии по инвалидности, связанной с АТО
13:05 / 14.02.2017
ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 85 жителей Одесской области — воинов АТО, получивших инвалидность в зоне конфликта на Востоке Украины, получают пенсии в сумме от 2 тыс. 717 грн. до 5 тыс. 92 грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Одесской области Александр Буряченко сообщил сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов деятельности ПФ за 2016 год.
Так, из 85 воинов АТО, жителей Одесской области, получивших разные группы инвалидности, 6 человек (инвалиды 1 группы) получают пенсии размером 5 тыс. 92 грн.; 41 человек (инвалиды 2 группы) получают 3 тыс. 385 грн. пенсионного обеспечения ежемесячно. А пенсии 38 военнослужащих, чья инвалидность связана с участием в боевых действиях на Востоке Украины, составляют 2 тыс. 717 грн.
Ещё 82 жителям региона выплачиваются пенсии по потере кормильца за 45 погибших военнослужащих. Размер такого пособия составляет 2 тыс. 949 грн.
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