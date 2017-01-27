ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




85 военнослужащих в Одесской области получают пенсии по инвалидности, связанной с АТО
13:05 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 85 жителей Одесской области — воинов АТО, получивших инвалидность в зоне конфликта на Востоке Украины, получают пенсии в сумме от 2 тыс. 717 грн. до 5 тыс. 92 грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Одесской области Александр Буряченко сообщил сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов деятельности ПФ за 2016 год.

Так, из 85 воинов АТО, жителей Одесской области, получивших разные группы инвалидности, 6 человек (инвалиды 1 группы) получают пенсии размером 5 тыс. 92 грн.; 41 человек (инвалиды 2 группы) получают 3 тыс. 385 грн. пенсионного обеспечения ежемесячно. А пенсии 38 военнослужащих, чья инвалидность связана с участием в боевых действиях на Востоке Украины, составляют 2 тыс. 717 грн.

Ещё 82 жителям региона выплачиваются пенсии по потере кормильца за 45 погибших военнослужащих. Размер такого пособия составляет 2 тыс. 949 грн.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:51 14.02.2017
В среду, 15 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:50 14.02.2017
«Проект трамвая «Север – Юг» должен быть завершён в этом году», — Илько
16:29 14.02.2017
4,5 тысячи одесситов заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе
16:13 14.02.2017
«Одесса не стала брать кредит ЕБРР на внедрение «электронного билета»», — директор Департамента транспорта
15:49 14.02.2017
Жители Суворовского района с 21 февраля смогут получать паспорта в виде ID-карт на Крымской


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.214