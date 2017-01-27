По программе «Равенство» в 2016 году было освоено почти 7 из предусмотренных 8 миллионов гривен

10:56 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках реализации в Одессе Городской программы «Равенство» для организации безбарьерной среды в 2016 году было освоено 6 млн. 929 тыс. грн. из предусмотренных 8 млн. 138 тыс. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщила агентству начальник отдела по делам инвалидов Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Лада Кулеева.

Как рассказала начальник отдела, в целях создания безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями на 2016 год было предусмотрено финансирование Городской программы «Равенство» в размере 8 млн. 138 тыс. 300 грн. При этом за год удалось освоить 6 млн. 929 тыс. 100 грн., то есть значительную часть.

Деньги, в частности, пошли на развитие инфраструктуры города, приспособленной к нуждам лиц с ограниченными физическими возможностями. Только на строительство и ремонт пандусов, входных дверей и перил в общественно значимых административных зданиях затрачено 4 млн. 585 тыс. 400 грн.

В частности, проведена реконструкция пандуса и замена парадной двери админздания Киевской райадминистрации на ул. Ак. Королева, 9; ремонт пандуса и входной двери в общественной организации «Малиновское районное общество инвалидов. Центр реабилитации» на ул. В. Терешковой, 30; реконструкция пандуса в админздании на ул. Канатной, 134; установлен пандус и перила в Ленинском отделении общества инвалидов на ул. Слободской; установлена входная дверь в коммунальном внешкольном учреждении «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №8» на ул. Героев Сталинграда, 76 А.

Напомним, что сама программа «Равенство» разработана на 2016-2019 г.г. с целью обеспечения реализации государственной политики социальной защищенности лиц с ограниченными физическими возможностями, для создания беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социального, общественного и жилого назначения, социальной реабилитации путем создания безбарьерной среды. Программа предполагает также трудоустройство инвалидов.