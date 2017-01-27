ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Депутаты рекомендуют проверить поставщиков продуктов для подопечных соцучреждений
14:53 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты горсовета рекомендуют проверить поставщиков продуктов и обоснованность их цен для питания подопечных коммунальных учреждений, подчиненных Департаменту труда и соцполитики, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Вопрос «Об установлении стоимости питания на день одного человека, который содержится в коммунальных учреждениях, подчиненных департаменту труда и социальной политики Одесского городского совета, на 2017 год» рассматривался сегодня, 8 февраля, в ходе заседания XІІІ сессии Одесского горсовета VІІ созыва.

Выступавший по вопросу депутат Василий Иеремия отметил, что стоимость ежедневного питания подопечных таких соцучреждений соответствует всем нормам и стандартам, и с этого года уже выросла на 8%.

Однако депутат Лилия Леонидова заявила, что необходимо обратить внимание на поставщиков, поскольку сделанный анализ показал, что цены «значительно завышены» и компании должны их обосновать.

В итоге проект всё же был принят со следующими тарифами на питание одного подопечного в день: 4-разовое питание в КУ «Гериатрический дом милосердия им. Св. Пантелеймона» — 77,38 грн.; 2-разовое питание в КУ «Одесский городской центр социальной реабилитации и адаптации лиц без определенного места проживания» — 35,60 грн.; КУ «Центр реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития»: 3-разовое питание для ребёнка — 58,62 грн., 1-разовое питание для взрослого — 31,72 грн.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:41 08.02.2017
В четверг, 9 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:37 08.02.2017
Одессит приговорён к 3 годам тюрьмы за умышленный поджог автомобиля
17:16 08.02.2017
Правоохранители перекрыли в Одессе межнациональный канал торговли людьми
16:31 08.02.2017
Сообщение о минировании Приморского райсуда оказалось ложным
16:19 08.02.2017
«Существенных осадков в Одессе в ближайшие два дня не прогнозируется», — Гидрометцентр


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009