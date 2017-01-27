Депутаты рекомендуют проверить поставщиков продуктов для подопечных соцучреждений

14:53 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты горсовета рекомендуют проверить поставщиков продуктов и обоснованность их цен для питания подопечных коммунальных учреждений, подчиненных Департаменту труда и соцполитики, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Вопрос «Об установлении стоимости питания на день одного человека, который содержится в коммунальных учреждениях, подчиненных департаменту труда и социальной политики Одесского городского совета, на 2017 год» рассматривался сегодня, 8 февраля, в ходе заседания XІІІ сессии Одесского горсовета VІІ созыва.

Выступавший по вопросу депутат Василий Иеремия отметил, что стоимость ежедневного питания подопечных таких соцучреждений соответствует всем нормам и стандартам, и с этого года уже выросла на 8%.

Однако депутат Лилия Леонидова заявила, что необходимо обратить внимание на поставщиков, поскольку сделанный анализ показал, что цены «значительно завышены» и компании должны их обосновать.

В итоге проект всё же был принят со следующими тарифами на питание одного подопечного в день: 4-разовое питание в КУ «Гериатрический дом милосердия им. Св. Пантелеймона» — 77,38 грн.; 2-разовое питание в КУ «Одесский городской центр социальной реабилитации и адаптации лиц без определенного места проживания» — 35,60 грн.; КУ «Центр реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития»: 3-разовое питание для ребёнка — 58,62 грн., 1-разовое питание для взрослого — 31,72 грн.