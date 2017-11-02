Южненский и одесский порты — лидеры грузопереработки по Украине за 10 месяцев

14:08 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Грузооборот порта «Южный» за 10 месяцев 2017 года составил 34,9 млн. тонн, Одесского порта — 19,9 млн. тонн — это самые высокие показатели среди портов Украины за данный период, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе ГП АМПУ.

По информации пресс-службы, грузооборот в морских портах Украины с начала 2017 года «сохраняет положительную динамику» — за 10 месяцев обработано 109 млн. тонн грузов, что на 0,6% больше показателей прошлого года.

Объем перевалки импортных грузов вырос на 20,7% по сравнению с прошлым годом — до 16,1 млн. тонн, экспортных — на 0,6% до 82 млн. тонн.

В структуре импорта наибольший прирост, как и ранее, показывает уголь, объем перевалки которого составил 4,5 млн. тонн, что на 48,1% больше, чем в прошлом году.

В перевалке экспортных грузов значительную долю занимает зерно (31,8 млн. тонн) и продукция металлургии (28,1 млн. тонн). При этом существенно вырос экспорт растительных масел — на 28,5% — до 4,5 млн. тонн.

Объем обработки транзитных грузов увеличился на 7,7% до 9,7 млн. тонн, а контейнерной перевалки — на 1,7% до 495 тыс. ТЕU.

Больше всего грузов обработали: порт «Южный» — 34,9 млн. тонн (+5,9% к показателям за аналогичный период прошлого года), «Одесса» — 19,9 млн. тонн (-3,4%), «Николаев» — 19,2 млн. тонн (+5,5%) и «Черноморск» — 14,1 млн. тонн (+9,4%).