«Причал №8 порта «Южный» получил незначительные повреждения при постановке судна на разгрузку», — АМПУ

14:12 / 16.10.2017

ОДЕССА, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По заявлению пресс-службы ГП «Администрация морских портов Украины», причал №8 порта «Южный» получил «незначительные повреждения» при постановке судна на разгрузку — он не был выведен из эксплуатации, а стоимость ремонтных работ предварительно оценена в 50 тыс. долл., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 16 октября, в пресс-службе ГП АМПУ.

По информации пресс-службы, «11 октября в морском порту «Южный» при постановке судно задело причал №8. В результате были повреждены облицовочные плиты причала, незначительно смещена швартовая тумба и изогнуты анкерные тяги.

Причал не выведен из эксплуатации, поэтому разгрузочные работы идут по графику. По результатам этого события составлен акт, который подписали все инстанции, включая морского агента. Капитания порта проводит расследование. В ближайшее время будут обнародованы заключение с выводами.

До среды следующей недели будет составлена окончательная смета всех работ, необходимых для устранения повреждений. По предварительным данным, стоимость аварийных ремонтных работ составит около 50 тыс. долларов США и займет примерно 2,5 месяца. Также дополнительно были проведены водолазные обследования: шпунтовая стенка причала, а также надводная и подводная части причала не повреждены и находятся в удовлетворительном для эксплуатации состоянии».

«После окончания выгрузки импортного коксующегося угля в течение нескольких суток планируется проведение ремонтных работ для устранения повреждений», — отметил главный инженер администрации морского порта «Южный» Виталий Липский.

Ранее в некоторых одесских СМИ появилась информация о том, что в причал №8 врезался балкер «Conquistador» с грузом американского угля, и это якобы вывело из эксплуатации причал, который должен был принимать уголь из Пенсильвании, что поставило под угрозу проведение отопительного сезона.