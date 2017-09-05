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Первая международная конференция «Деньги и порты-2017» пройдет 26 октября в Одессе
14:43 / 10.10.2017
ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 26 октября в Одессе пройдет первая международная конференция «Деньги и порты-2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
По информации пресс-службы, первая международная конференция «Деньги и порты-2017» пройдет в Одессе 26 октября.
Впервые в отрасли морского транспорта будут всесторонне проанализированы и освещены проблемы движения финансовых потоков на рынке портовых услуг в Украине. Обсуждение острых тем пройдет в формате дискуссий.
Среди тем конференции: анализ стоимости украинского рынка портовых услуг; портовые сборы: стратегия изменений и методология расчёта ставок; эволюция тарифов на погрузо-разгрузочные работы в морских портах Украины; динамика стоимости дополнительных услуг в портах Украины; цена бюрократии; сколько стоит морской порт — зарубежный опыт и отечественные аналогии; инвестиции на развитие портовых мощностей; оптимизация расходов при проектировании и строительстве нового терминала; потери из-за ограничения конкуренции или злоупотреблений со стороны монополистов и многое другое.
Конференция пройдет при поддержке Министерства инфраструктуры Украины и Администрации морских портов Украины. Организатор — издательство «Порты Украины». Соорганизатор — Группа Всемирного банка.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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