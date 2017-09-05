Первая международная конференция «Деньги и порты-2017» пройдет 26 октября в Одессе

14:43 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 26 октября в Одессе пройдет первая международная конференция «Деньги и порты-2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

По информации пресс-службы, первая международная конференция «Деньги и порты-2017» пройдет в Одессе 26 октября.

Впервые в отрасли морского транспорта будут всесторонне проанализированы и освещены проблемы движения финансовых потоков на рынке портовых услуг в Украине. Обсуждение острых тем пройдет в формате дискуссий.

Среди тем конференции: анализ стоимости украинского рынка портовых услуг; портовые сборы: стратегия изменений и методология расчёта ставок; эволюция тарифов на погрузо-разгрузочные работы в морских портах Украины; динамика стоимости дополнительных услуг в портах Украины; цена бюрократии; сколько стоит морской порт — зарубежный опыт и отечественные аналогии; инвестиции на развитие портовых мощностей; оптимизация расходов при проектировании и строительстве нового терминала; потери из-за ограничения конкуренции или злоупотреблений со стороны монополистов и многое другое.

Конференция пройдет при поддержке Министерства инфраструктуры Украины и Администрации морских портов Украины. Организатор — издательство «Порты Украины». Соорганизатор — Группа Всемирного банка.