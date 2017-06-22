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АМПУ завершила первое полугодие 2017 года с чистой прибылью в 1,83 миллиарда
15:28 / 08.08.2017
ОДЕССА, 08 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — АМПУ подвела финансовые итоги работы предприятия в первом полугодии 2017 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 августа, в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
По информации пресс-службы, чистая прибыль ГП «АМПУ» за январь-июнь 2017 года составила 1,83 млрд грн, доход — 4,16 млрд грн.
Предприятие уплатило в пользу государства 2,5 млрд грн, что составляет 60% полученного дохода за указанный период.
Сумма уплаченного налога на прибыль государственных предприятий составила 354,5 млн грн, а дивидендов — 1,5 млрд грн.
«Финансовая политика АМПУ, которую я «исповедую» — абсолютно все средства, аккумулированные госпредприятием, должны идти на развитие отрасли. Доходность АМПУ остается на уровне предыдущего года, но мы в разы увеличиваем инвестиции в проекты развития — дноуглубление, реконструкцию и строительство портовой инфраструктуры, обновление флота и тому подобное. При этом мы оптимизируем наши расходы, идем по пути передачи непрофильных активов, в частности социальных объектов, и занимаемся только профильной деятельностью, то есть развитием портовой отрасли», — подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
В пресс-службе напомнили, что 12 июля Кабинет министров Украины утвердил финансовый план АМПУ на 2017 год, который предусматривает осуществление капитальных инвестиций в размере 3,9 млрд грн. Этот показатель в шесть раз превышает бюджет финансирования инфраструктурных проектов в 2016 году, когда было потрачено 650,1 млн грн.
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