Объемы грузопереработки в портах Украины за первое полугодие выросли на 5%

13:06 / 26.07.2017

ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За первые шесть месяцев 2017 года объемы грузопереработки в портах Украины выросли на 5%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июля, в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

По информации пресс-службы, в январе-июне 2017 года грузопереработка в морских портах Украины составила 66,3 млн. тонн, что на 5% выше показателей аналогичного периода 2016 года.

Перевалка экспортных грузов в морских портах Украины составила 50,9 млн. тонн (рост на 5,4% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года), импортных — 9,4 млн. тонн (увеличение на 17,6% от данных за 2016 год).

В структуре экспорта традиционно показывают рост показатели перевалки продукции агросектора. Это зерновые — 19,6 млн. тонн (+20%) и растительные масла — 2,9 млн. тонн (+33,8%). Показатели перевалки продукции ГМК Украины были снижены; так, перевалка металлопродукции составила 7 млн. тонн (-15%), рудных грузов — 11,6 млн. тонн (-8,6%).

Наибольший рост в структуре импорта показывает уголь, перевалка которого составила 2,6 млн. тонн (+41,5%). Это перспективное и стратегическое направление, ведь связано с обеспечением энергетической независимости страны. Кроме того, можно отметить положительную динамику по росту показателей импортных нефтепродуктов, что является результатом достигнутых межправительственных соглашений с Ираном и Азербайджаном.

Перевалка транзитных грузов составила 5,3 млн. тонн, что на 1,9% больше показателей предыдущего года и составляет около 8% от общего объема грузопереработки. Практически в два раза выросли показатели перевалки транзитного угля, за счет привлечения грузопотока в морской порт Южный. Перевалка других номенклатур грузов остается на уровне 2016 года.

За отчетный период морские порты Украины обработали 5 672 судна, что на 455 единиц или 7,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.