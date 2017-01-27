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100 украинских рыболовецких хозяйств получили в этом году квоты на промышленный вылов рыбы в Чёрном море
16:06 / 22.05.2017
ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала года 100 украинских рыболовецких хозяйств получили квоты на промышленный вылов рыбы в акватории Чёрного моря, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом начальник Чёрноморского бассейнового управления Государственного агентства рыбного хозяйства Евгений Каминский сообщил сегодня, 22 мая, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.
По его данным, с начала года 100 украинских рыболовецких хозяйств получили квоты на промышленный вылов ценных сортов рыбы в экономической зоне акватории Чёрного моря. Это позволило увеличить количество рабочих мест, а также контролируемый государством вылов черноморской хамсы, бычка, кефали, сельди, калкана, мидий, рапана, креветок.
«За 4 месяца было выловлено 580 тонн живых ресурсов. Ведётся жёсткий контроль вылова», — сообщил Е. Каминский.
Начальник бассейнового управления напомнил, что до 28 мая действует запрет на вылов камбалы-калкана в связи с нерестом. По этой же причине запрещён промышленный вылов черноморского бычка.
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