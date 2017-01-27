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Кабмин официально переименовал порты Ильичёвск и Октябрьск
12:49 / 04.02.2017

ОДЕССА, 04 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Кабинет Министров Украины официально переименовал морской порт Ильичёвск — в порт Черноморск и спецморпорт «Октябрьск» — в СМП «Ольвия», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом говорится в тексте постановления КМУ №46, обнародованного на правительственном портале.

Так, согласно ПКМУ, в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» переименованы названия географических объектов морских портов Ильичевск и специализированного морского порта Октябрьск.

Морской порт Ильичевск и специализированный морской порт Октябрьск переименованы, соответственно, в морской порт Черноморск и специализированный морской порт Ольвия.

Также внесены соответствующие изменения в акты Правительства, содержащие названия соответствующих географических объектов. При этом изменены названия «Ильичёвский маяк» на «Черноморский маяк» и «Ильичёвский рыбпорт» на «Черноморский рыбпорт».

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