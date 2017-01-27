|
русская версия | english version
|
|
Администрация порта предлагает провести конкурс проектов обустройства открытой площади Морвокзала
09:47 / 31.01.2017
ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация Одесского порта инициировала проведение национального конкурса на разработку единой архитектурно-художественной концепции открытой площади пассажирского комплекса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в пресс-службе ГП АМПУ.
Как отметили в пресс-службе, такое предложение было озвучено вчера, 30 января, в ходе совещания при участии Одесского городского головы Геннадия Труханова и и. о. главы ГП «АМПУ» Райвиса Вецкаганса. Руководитель АМПУ в ходе встречи представил концепцию дальнейшего развития пассажирского комплекса Одесского морского порта, которая предполагает развитие трёх направлений. Первое — развитие социального пространства для горожан и гостей города с искусственными теневыми зонами, смотровыми площадками и зонами отдыха. Второе направление — развитие событийного и делового туризма, в том числе проведение выставок, конференций, гастрономических фестивалей, концертов, ярмарок, создание площадки для семейного культурного досуга и детского центра развлечений. Третье — развитие индустрии развлечений путем создания круглогодичного образовательного и культурного центра отдыха горожан и гостей города. В том числе планируется создание ресторанов и фуд-кортов.
Также на третьем уровне пассажирского комплекса планируется размещение городского туристического информационного центра в соответствии с лучшими европейскими стандартами.
Модернизация пассажирского комплекса не затронет традиционные задачи порта по приёму иностранных туристов, размещению дипломно-паспортного отдела службы капитана порта и офисов администрации порта.
Развитие всех указанных проектов требует тесного сотрудничества с городской властью, в части поиска инвесторов для развития пассажирского комплекса.
В ходе встречи администрация Одесского порта инициировала проведение национального конкурса на разработку единой архитектурно-художественной концепции открытой площади пассажирского комплекса.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
11:31 31.01.2017
11:19 31.01.2017
10:45 31.01.2017
Департамент муниципальной безопасности по итогам проверок 18 строек составил 18 протоколов об админнарушениях
10:37 31.01.2017
«В порту «Черноморск» не было рейдерского захвата — есть конфликт между двумя операторами», — ИФ АМПУ
09:33 31.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»