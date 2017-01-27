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Администрация порта предлагает провести конкурс проектов обустройства открытой площади Морвокзала
09:47 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация Одесского порта инициировала проведение национального конкурса на разработку единой архитектурно-художественной концепции открытой площади пассажирского комплекса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в пресс-службе ГП АМПУ.

Как отметили в пресс-службе, такое предложение было озвучено вчера, 30 января, в ходе совещания при участии Одесского городского головы Геннадия Труханова и и. о. главы ГП «АМПУ» Райвиса Вецкаганса. Руководитель АМПУ в ходе встречи представил концепцию дальнейшего развития пассажирского комплекса Одесского морского порта, которая предполагает развитие трёх направлений. Первое — развитие социального пространства для горожан и гостей города с искусственными теневыми зонами, смотровыми площадками и зонами отдыха. Второе направление — развитие событийного и делового туризма, в том числе проведение выставок, конференций, гастрономических фестивалей, концертов, ярмарок, создание площадки для семейного культурного досуга и детского центра развлечений. Третье — развитие индустрии развлечений путем создания круглогодичного образовательного и культурного центра отдыха горожан и гостей города. В том числе планируется создание ресторанов и фуд-кортов.

Также на третьем уровне пассажирского комплекса планируется размещение городского туристического информационного центра в соответствии с лучшими европейскими стандартами.

Модернизация пассажирского комплекса не затронет традиционные задачи порта по приёму иностранных туристов, размещению дипломно-паспортного отдела службы капитана порта и офисов администрации порта.

Развитие всех указанных проектов требует тесного сотрудничества с городской властью, в части поиска инвесторов для развития пассажирского комплекса.

В ходе встречи администрация Одесского порта инициировала проведение национального конкурса на разработку единой архитектурно-художественной концепции открытой площади пассажирского комплекса.

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Артём Филипенко
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