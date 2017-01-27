ГП «МТП «Черноморск» считает сложившуюся в порту ситуацию рейдерской атакой

12:57 / 28.01.2017

ОДЕССА, 28 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ГП «МТП «Черноморск» заявляет о попытке блокирования его деятельности со стороны со стороны Ильичевского филиала ГП «АМПУ» (ИФ АМПУ) в интересах частной компании и расценивает эти действия «как рейдерскую атаку на порт», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 января, в пресс-службе ГП «МТП «Черноморск».

По заявлению пресс-службы, начался конфликт 25 января при загрузке у причала №19 судна «Raeda». Погрузку сахара в биг-бэгах на борт осуществляла компания «Транс-Сервис», с которой у ГП «МТП «Черноморск» ранее возник конфликт из-за невыполнения компанией условий договора на паевое участие в развитии инфраструктуры. Компания наняла для доставки груза к причалу частного перевозчика.

«ИФ АМПУ перекрыло доступ транспортным средствам порта для въезда на территорию порта. Однако дало разрешение на въезд сторонней компании-перевозчику и взимает за это плату в свою пользу.

События, произошедшие 25 и 26 января с подачи ИФ АМПУ, приобрели характер рейдерской атаки. По личному распоряжению начальника ИФ АМПУ Геннадия Скворцова был безосновательно запрещен въезд в порт водителям тягачей «Вольво» с автобазы порта «Черноморск». Машины даже не допустили к заправке, оставив без топлива. Утром 27 января водители были поставлены перед фактом: ни один из тягачей не смог проехать к своим рабочим местам. О своем решении заблокировать пропуск портовиков на предприятие ИФ АМПУ никого не уведомил. Как следствие штатный персонал госпредприятия был лишен возможности выполнять свою работу по обслуживанию стивидорных компаний. Тем самым ИФ АМПУ искусственно создал ситуацию, способную повлечь штрафные санкции за невыполнение своих обязательств. ГП «МТП «Черноморск» поставлен в положение, когда он несет непредвиденные финансовые убытки», — заявляют в пресс-службе.

Более того, по заявлению ГП «МТП «Черноморск», «в ночь на 27 января по распоряжению начальника ИФ АМПУ Геннадия Скворцова на причалах №19, 21 и 29 отключили от электропитания портальные краны. И выполнение производственных функций на этих причалах стало невозможным».

На госпредприятии все эти действия расценивают как рейдерскую атаку и «блокирование деятельности ГП «МТП «Черноморск» путем недозволенных методов воздействия» в интересах частной компании, в результате чего «происходит утечка государственных денег в чужой карман», — резюмируется в заявлении пресс-службы.

Также со стороны ГП «МТП «Черноморск» озвучено обвинение в адрес Администрации морских портов в том, что АМПУ «не выполняет своих основных функций по проведению дноуглубительных работ и модернизации причалов. И тем самым подрывает возможности привлечения инвесторов».