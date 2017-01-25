Одесские портовики обвиняют министра инфраструктуры в попытке продать буксирный флот за бесценок.

10:44 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Профсоюзный комитет Одесского порта направил в адрес Президента Украины, Премьер-министра и Председателя Верховной Рады обращение с протестом против попыток нынешнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна продать буксирный флот Одесского порта частной компании, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 января, в профкоме порта.

Как отметили в Профсоюзном комитете, в обращении к руководству страны изложен протест против попыток министра инфраструктуры продать буксирный флот Одесского порта частной компании. Также «профсоюз через печатные СМИ и телевидение сделал достоянием украинской общественности информацию о том, что В. Омелян блокирует подписание финансового плана ГП «Одесский морской торговый порт» из-за несогласия руководителя предприятия Игоря Ткачука выполнить требование министерства о продаже флота».

В профкоме напомнили, что в ноябре 2016 года стало известно о намерении Мининфраструктуры продать 12 буксиров за 50 миллионов долларов частной фирме P&O Maritime FZE без конкурса. Заплатить за буксиры компания планировала 50 миллионов долларов, причём 25 из них государство должно было получить сразу, а еще 25 — на протяжении ближайших 10 лет. При этом буксиры являются наиболее прибыльным активом порта: ежегодно от их эксплуатации госпредприятие получает порядка 15 миллионов долларов.

По информации столичных СМИ, возможные незаконные действия чиновников уже начала расследовать полиция.

Также профсоюз порта выступил с обращением к работникам предприятия.