Мэр Одессы встретился с правительственно-парламентской делегацией Чехии

15:01 / 24.01.2017

ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с правительственно-парламентской делегацией Чешской Республики, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, сегодня, 24 января, состоялась встреча мэра Одессы с правительственно-парламентской делегацией Чешской Республики во главе с заместителем министра промышленности и торговли Иржи Колибой. На встрече присутствовали представитель МИД Украины в Одесской области Константин Ржепишевский, вице-мэр Одессы Павел Вугельман, руководители структурных подразделений Одесского городского совета и представители «Одесской городской организации работодателей».

Среди основных вопросов, поднятых на встрече — открытие в Одессе Генерального консульства Чешской Республики, создание совместных предприятий на базе действующих предприятий нашего города, установление отношений в сфере образования и здравоохранения.

«Мы приехали в Одессу познакомиться с мэром, с промышленным и научным потенциалом города. Я думаю, что нам необходим рестарт взаимоотношений. Особое внимание сегодня — развитию сотрудничества в сфере промышленности», — отметил замминистра промышленности и торговли Чешской Республики И. Колиба.

Также сегодня в одесской мэрии состоялась встреча правительственно-парламентской делегации Чешской Республики с руководителями промышленных предприятий.