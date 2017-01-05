Грузооборот по порту «Южный» за 2016 год составил 39,3 миллиона тонн и снизился на 19,1% по сравнению с 2015

15:03 / 05.01.2017

ОДЕССА, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В январе-декабре общий грузооборот государственных и частных стивидорных компаний, работающих на территории морского порта «Южный», составил 39 млн. 291,60 тыс. тонн, снизившись на 19,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе ГП «Администрация морских портов Украины».

В пресс-службе сообщили, что, согласно оперативным данным, общий грузооборот по порту «Южный» за 12 месяцев составил 39 млн. 291,60 тыс. тонн, что составило 80,9% по отношению к январю-декабрю 2015 года.

Наливных грузов обработано 3 млн. 788,24 тыс. тонн (84% к показателю января-декабря 2015 года); сыпучих сухогрузов — 34 млн. 383,04 тыс. тонн (79,2%); тарно-штучных грузов — 1 млн. 120,32 тыс. тонн (167,2%).

СПРАВКА: Морской порт «Южный» — универсальный порт, который специализируется на перегрузке химических грузов и удобрений, навалочных, наливных и генеральных грузов. Расположен на берегах Аджалыкского лимана на северо-западном побережье Черного моря. Предприятия, работающие в порту, способны обрабатывать порядка 47,5 млн. т грузов различной номенклатуры ежегодно.