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Конференция «8Р» прошла в Одессе на этих выходных
11:45 / 18.07.2017

ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ —15 июля в состоялась шестая конференция «8P», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 15 июля 2017 года в Одессе при организационной поддержке Одесского городского совета на территории отельного комплекса «Одесса» состоялась шестая конференция «8P».

«8P» — крупнейшая конференция об интернет-маркетинге в Украине. В этом году в ней приняли участие порядка 1240 участников: SEO и PPC-специалисты, фаундеры и СEO SaaS-проектов, интернет-магазины и стартапы.

Программа конференции была разделена на 4 потока, где каждый поток — это отдельная мини-конференция по конкретным вопросам. В целом за один день можно было прослушать до 35 докладов, поучаствовать в дискуссиях на 3 круглых столах.

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