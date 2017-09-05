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«Нет однозначного ответа, как заставить депутатов работать на благо региона», — глава облКИУ
14:46 / 06.09.2017
ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного отделения Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко заявил, что однозначного ответа на вопрос, как заставить народных депутатов работать на благо региона, нет, но некоторые пути решения этой проблемы предложить можно, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом общественник заявил сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье», посвященной итогам работы одесских нардепов на VI сессии ВР.
«На мой взгляд, нет однозначного ответа на вопрос, как же «заставить» народных депутатов ходить на работу и принимать законы.
Но есть некоторые пути. К примеру, перестать голосовать «за гречку» и какие-либо другие подношения и преференции. А также начать голосовать только за того, кто ещё до выборов проявил себя как активный и последовательный борец за права и интересы людей. И приходить на приём затем к депутатам не только со своими личными проблемами и просьбами удовлетворить сиюминутные надобности, а с проблемами, к примеру, своей улицы, города. Расширить горизонты социальной активности и показать себя небезразличным человеком», — подчеркнул А. Бойко.
Лидер облКИУ также пообещал одесским журналистам выяснить, производятся ли в парламенте удержания из зарплаты депутатов-прогульщиков, каковых среди представителей Одесского региона оказалось достаточно много.
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